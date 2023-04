https://fr.sputniknews.africa/20230406/un-milliardaire-africain-pourrait-acheter-un-club-de-foot-francais-1058427141.html

Un milliardaire africain pourrait acheter un club de foot français

Un milliardaire africain pourrait acheter un club de foot français

Le club de football français de Valenciennes est en passe d’être racheté. Pour l’instant, son futur propriétaire n’est pas connu. Parmi les potentiels... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T21:40+0200

2023-04-06T21:40+0200

2023-04-06T21:40+0200

france

football

aliko dangote

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056364141_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_e461e3064d579e8bd8804f1b77d62f4b.jpg

Un milliardaire africain serait le futur propriétaire du club de Ligue 2 française Valenciennes FC (VAFC). C’est en tout cas la rumeur qui enflamme les coulisses du club, a relaté le quotidien sportif L’Équipe.En effet, depuis plusieurs mois, le VAFC est en vente via l'intermédiaire du cabinet de conseil parisien KPMG. Plusieurs offres sont parvenues sur le bureau d'Eddy Zdziech, président valenciennois, qui les a toutes refusées, a précisé le quotidien.Dangoté à la tête du club français?Les contacts se sont réellement intensifiés la semaine dernière entre la famille de M.Zdziech et un milliardaire africain qui a fait fortune dans la cimenterie, a souligné L’Équipe.Selon le journal, il y aurait des contacts avancés entre un groupe industriel d'Afrique subsaharienne, et le président valenciennois. Le directeur du projet sportif de ce groupe était présent au stade du Hainaut lors de la défaite de Valenciennes contre le Paris FC (4-5), affirme le journal sportif.S’agirait-il du milliardaire nigérian Aliko Dankote, l’homme le plus riche d’Afrique, à la tête d’un groupe industriel valorisé à 9 milliards d’euros et un temps intéressé par le rachat d’Arsenal? Pour l’instant aucun détail précis n’a été fourni.À neuf matchs de la fin du championnat, le VAFC occupe la 14e place de Ligue 2 française, à deux points du premier reléguable en National.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, football, aliko dangote