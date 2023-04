https://fr.sputniknews.africa/20230406/un-chat-sinvite-en-pleine-priere-dans-une-mosquee-algerienne-et-saute-sur-limam---video-1058419646.html

Un chat s’invite en pleine prière dans une mosquée algérienne et saute sur l’imam - vidéo

Un chat s’invite en pleine prière dans une mosquée algérienne et saute sur l’imam - vidéo

Alors qu’un imam dirigeait une prière dans une mosquée algérienne, un chat a tout à coup sauté sur lui. Gardant son calme, il est resté presque immobile en... 06.04.2023, Sputnik Afrique

Une surprise s’est produite le 3 avril lors d’une prière dans une mosquée en Algérie. Un chat a soudainement fait irruption dans la salle, remplie de fidèles.Une vidéo, diffusée par la chaîne Al Jazeera, montre l’imam dirigeant la prière. Tout à coup, l’animal saute sur lui.TSA Algérie précise que la scène a eu lieu à la mosquée Abour Bakr Essedik de Bordj Bou Arréridj.L’impassibilité de l’imamLa séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux, et les internautes ont apprécié et salué l’attitude du religieux, impassible face à l’audace du chat. Il l’a même aidé à grimper sur son épaule et l’a laissé lui lécher le visage.Les fidèles, eux non plus, ont semblé ne pas réagir.TSA Algérie note que le moment est solennel, et selon la religion musulmane, il est recommandé de ne pas interrompre la prière pour quelques motifs que ce soit.L’animal est aussi vite parti qu’il était apparu.

