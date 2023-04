https://fr.sputniknews.africa/20230406/soldats-ukrainiens-tues-par-des-tirs-amis-et-pertes-de-kiev-moscou-dresse-un-nouveau-bilan-1058427292.html

Soldats ukrainiens tués par des tirs amis et pertes de Kiev: Moscou dresse un nouveau bilan

La Défense russe a présenté un nouveau bilan de son opération spéciale en Ukraine. En 24 heures, Kiev a perdu 11 drones et plus d’une vingtaine d’équipements... 06.04.2023, Sputnik Afrique

Un groupe de saboteurs ukrainiens a essayé ce jeudi 6 avril de pénétrer dans la région russe de Briansk, a annoncé le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan de l’opération militaire spéciale.Selon le ministère, une frappe d’artillerie a touché les assaillants qui se sont alors dispersés, puis se sont repliés en territoire ukrainien.Des soldats ukrainiens se rendent et sont tués par leur propre artillerieLe 5 avril, 14 soldats d’une unité de la 53e brigade mécanisée ukrainienne se sont rendus au groupement Sud des forces russes près d’Avdeïevka, en république populaire de Donetsk (RPD).Lors du combat, le commandant de cette unité s’est adressé au commandement russe par radio, annonçant que ses soldats voulaient déposer les armes. Les forces russes ont cessé le feu pour permettre aux soldats ukrainiens de quitter leur point d’appui en toute sécurité, a précisé le ministère.Pertes ukrainiennesEntretemps, l’armée russe poursuit son opération spéciale. Elle a éliminé plus de 320 soldats ukrainiens, toutes zones confondues.Les pertes humaines essuyées par l’armée ukrainienne en ces dernières 24 heures sont les suivantes: plus de 140 soldats sur l’axe de Donetsk, environ 80 sur l’axe de Krasny Liman, plus de 50 sur l’axe de Koupiansk, 35 sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié et une vingtaine sur l’axe de Kherson.Les forces russes ont également neutralisé trois groupes de sabotage dans la république populaire de Lougansk (RPL) et dans la région de Kharkov.Par ailleurs, elles ont anéanti un poste de commandement de la 110e brigade mécanisée ukrainienne près d'Avdeïevka, en RPD.Armes détruitesLes forces russes ont détruit deux radars de contrebatterie AN/TPQ-36 et AN/TPQ-50.Elles ont anéanti neuf blindés, 17 véhicules, un dépôt de munitions de la 107e brigade de roquettes ukrainienne, ainsi qu’un poste de commandement.Parmi les armes ukrainiennes mises hors service dans les dernières 24 heures figurent deux obusiers D-20, un D-30, trois canons automoteurs dont deux Gvozdika et un Krab polonais, un canon-mortier automoteur Nona, et un obusier Akatsia.La défense aérienne russe a intercepté 11 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine.Elle a en outre détruit 11 drones dans la région de Kharkov et les républiques de Donetsk et de Lougansk.Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, les forces russes ont abattu 406 avions, 228 hélicoptères et 3.684 drones.Elles ont détruit 415 systèmes antiaériens, 8.554 chars et autres blindés, 1.078 lance-roquettes multiples, 4.515 pièces d’artillerie et mortiers, et 9.319 véhicules militaires spéciaux.

