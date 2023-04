https://fr.sputniknews.africa/20230406/pour-la-1ere-fois-en-20-ans-la-cote-divoire-parmi-les-pays-a-niveau-de-developpement-humain-moyen-1058420243.html

Pour la 1ère fois en 20 ans, la Côte d’Ivoire parmi les pays à niveau de développement humain moyen

Pour la 1ère fois en 20 ans, la Côte d’Ivoire parmi les pays à niveau de développement humain moyen

Le Rapport sur le Développement humain 2021-2022, intitulé "Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation", met en... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T12:55+0200

2023-04-06T12:55+0200

2023-04-06T12:55+0200

côte d'ivoire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/18/1054062599_0:0:1494:840_1920x0_80_0_0_5859f7dedb1b6415758e2c5ed1835fac.jpg

La Côte d’Ivoire est sortie pour la première fois en vingt ans, de la catégorie des pays à niveau de développement humain faible pour rejoindre celle à niveau de développement humain moyen.Cette nouvelle a été donnée, mercredi à Abidjan, par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui présidait la cérémonie de lancement national du Rapport sur le Développement humain 2021-2022, selon le portail officiel du gouvernement ivoirien.Selon la ministre du Plan et du Développement, cette performance est le résultat des progrès réalisés dans les trois composantes de l’IDH, à savoir l’espérance de vie à la naissance, l’espérance de vie scolaire et le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat (2017).Pour sa part, Carol Flore-Smereczniak, la représentante résidente du PNUD, a fait savoir que ce progrès de 0.12 point permet à la Côte d’Ivoire d’être classée 159ème sur les 191 pays et passe pour la première fois dans la catégorie des pays à IDH moyen.L’édition 2021-2022 du Rapport sur le Développement humain est le troisième et dernier volet d’une trilogie de rapports ayant débuté en 2019.

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

côte d'ivoire