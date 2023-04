https://fr.sputniknews.africa/20230406/le-burkina-met-en-place-un-centre-national-dappels-pour-signaler-les-mouvements-des-terroristes-1058426181.html

Le Burkina met en place un centre national d'appels pour signaler les mouvements des terroristes

Le Burkina met en place un centre national d'appels pour signaler les mouvements des terroristes

Le gouvernement burkinabè a mis en place un centre national d'appels (CNA) pour suivre les mouvements des groupes armés terroristes. 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T19:24+0200

2023-04-06T19:24+0200

2023-04-06T20:01+0200

burkina faso

terrorisme

lutte antiterroriste

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1e/1055695032_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_82c9a95db882dfb2aeb2ef4a4d872e6b.jpg

Les habitants du Burkina Faso souhaitant signaler tout mouvement suspect des groupes armés terroristes ont désormais trois numéros verts et un compte Whatsapp spécial, a annoncé ce jeudi 6 avril le directeur de la Communication et des relations publiques de la Présidence du Burkina Faso, Djourmité Nestor Noufé, lors d'une conférence de presse. Le centre national d'appels (CNA) mis en place par les autorités est aussi à l'écoute des combattants terroristes désirant déposer les armes. Depuis le mois de mars, l'armée burkinabè effectue des frappes aériennes quotidiennes sur les positions des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un montant de 657,78 milliards de francs CFA sera consacré en 2023 au secteur de la défense et de la sécurité pour faire face aux défis sécuritaires, selon le gouvernement. La crise sécuritaire que le Burkina Faso connaît depuis 2015 a occasionné un déplacement massif de populations, soit près de deux millions de personnes confrontées à des problèmes humanitaires.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

burkina faso, terrorisme, lutte antiterroriste, afrique subsaharienne