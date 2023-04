https://fr.sputniknews.africa/20230406/la-politique-us-a-pousse-lukraine-dans-lenfer-et-elle-recolte-les-fruits-de-ses-activites--1058421650.html

"La politique US a poussé l'Ukraine dans l'enfer, et elle récolte les fruits de ses activités"

La justice américaine est bafouée par l’inculpation de Donald Trump, estime Victor Medvedtchouk, homme politique ukrainien qui apporte son soutien à l’ancien... 06.04.2023, Sputnik Afrique

La saga judiciaire autour de l’ancien Président Donald Trump se déroule "selon le scénario ukrainien", considère l’homme politique ukrainien Victor Medvedtchouk.Selon Victor Medvedtchouk, en Ukraine et aux États-Unis, "la justice est bafouée politiquement, et l’intermédiaire de la paix est déclaré criminel sans preuves sérieuses, uniquement par caprices politiques".Le 4 avril, Donald Trump a été inculpé dans une affaire de versements occultes avant l’élection de 2016. Le lendemain, il a déclaré que l’Amérique "se dirige vers l’enfer"."Il est impossible de ne pas être d'accord avec lui, car l'Ukraine est déjà en enfer et y entraîne les États-Unis ", lâche l’homme politique qui a trouvé refuge en Russie.L’inculpationL'ancien Président américain a été formellement inculpé de 34 chefs d'accusation, le 4 avril à New York, un événement sans précédent dans l'Histoire des Etats-Unis.Selon les documents judiciaires, Donald Trump est accusé d’avoir "orchestré" des paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant la présidentielle de 2016. Dans l’une d’elles, son avocat Michael Cohen a payé 130.000 dollars à l’actrice pornographique Stormy Daniels pour qu’elle taise une relation extraconjugale supposée remontant à 2006. Les versements ont eu lieu à quelques semaines du scrutin. Mais Donald Trump, qui a remboursé Michael Cohen avec plusieurs chèques étalés sur l’année 2017, a toutefois inscrit ces dépenses comme "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise.Il a plaidé non-coupable. Selon lui, "l’affaire a été montée de toutes pièces" pour l’empêcher de participer à la présidentielle de 2024. La plupart des sympathisants du parti républicain considèrent cette inculpation comme une décision politique.Le juge a fixé janvier 2024 comme objectif pour l’ouverture de son procès.

