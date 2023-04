https://fr.sputniknews.africa/20230406/des-civils-tues-dans-des-attaques-dans-le-centre-du-nigeria-1058419182.html

Des civils tués dans des attaques dans le centre du Nigeria

Des civils tués dans des attaques dans le centre du Nigeria

De nombreux civils ont été tués le 2 avril lors d'attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés contre plusieurs villages de l'État de Kogi, dans le centre du Nigeria.

Edward Onoja, vice-gouverneur de l'État, s'est rendu mardi dans la communauté d'Oganenigu en compagnie de responsables sécuritaires.Il a condamné les attaques contre certaines communautés de Kogi, où de nombreuses personnes ont été tuées et des maisons et propriétés détruites.M. Onoja a déclaré que les forces de sécurité avaient été chargées de "dominer la zone" après leur intervention initiale qui a mis fin aux attaques, de poursuivre les hommes armés en fuite et de s'assurer qu'ils "paient pour leurs crimes".David Abimaje, un chef de la communauté, a indiqué que huit personnes avaient été tuées et que des dizaines d'autres avaient été blessées lors des attaques perpétrées dans la zone de gouvernement local de Dekina entre samedi et dimanche.

