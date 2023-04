https://fr.sputniknews.africa/20230405/legypte-accueille-la-coupe-du-monde-de-tir-sportif-avec-la-participation-de-59-pays-1058410604.html

L'Égypte accueille la Coupe du monde de tir sportif avec la participation de 59 pays

05.04.2023

L'Égypte accueillera, du 25 avril courant au 5 mai prochain, la Coupe du monde de tir sportif, avec la participation de plus de 450 tireurs et tireuses de 59 pays.Le président de la Fédération égyptienne de tir sportif, Hazem Hosni, également président de la Confédération africaine, a souligné que la Fédération égyptienne mobilise toutes ses ressources afin d’organiser cette coupe du monde dans les meilleures conditions possibles, soulignant que l'Égypte participe avec un grand nombre de tireurs en vue d'occuper les premières places.Il a noté que les confédérations internationale, africaine et arabe ont renouvelé leur confiance en l'Égypte pour accueillir de grandes manifestations internationales.Il a ajouté que l'organisation de cet événement sportif constitue une occasion pour les tireurs égyptiens en vue d'affronter les différentes écoles de tireurs et une opportunité pour se préparer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris afin de remporter des médailles.

