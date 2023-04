https://fr.sputniknews.africa/20230405/le-commerce-russo-africain-a-denormes-perspectives-de-croissance-au-niveau-des-pme-1058415917.html

Le commerce russo-africain a "d'énormes perspectives de croissance" au niveau des PME

Le commerce russo-africain a "d'énormes perspectives de croissance" au niveau des PME

Le continent africain représente un potentiel commercial énorme au niveau des petites et moyennes entreprises russes, mais reste pour le moment largement... 05.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-05T18:10+0200

2023-04-05T18:10+0200

2023-04-05T18:10+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

sierra leone

mozambique

russie

pme

commerce

banques

exportations

importations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

Les relations russo-africaines ont "un grand potentiel", soutient, auprès de Sputnik, Alexandre Bespalov, professionnel russe de la finance, qui prend part au Congrès africain international. L’événement consacré à la coopération des pays africains avec la Russie, se tient à Moscou ces 5 et 6 avril et se voit comme un propédeute du 2e sommet Russie-Afrique programmé pour juillet."Il y a des domaines prioritaires définis au niveau de l’État, ce sont l'énergie, l'agriculture, la logistique" et les finances, a indiqué M.Bespalov.Mais que peuvent apporter les entreprises russes à l'Afrique? Pour Alexandre Bespalov qui a déjà une certaine expérience d’affaires au Zimbabwe, au Mozambique et à Sierra-Leone, leurs demandes sont nombreuses.Des défis à releverAprès l’exclusion des banques russes du système SWIFT, les exportations, les importations et les investissements posent problème pour le monde des affaires russe, rappelle-t-il. Dans ce contexte, les règlements directs entre les banques russes et africaines seraient une solution. L’avantage de cette solution, abordé déjà lors du congrès, est qu’elle est réalisable "immédiatement".Utiliser des plates-formes technologiques russes qui peuvent remplacer SWIFT serait également une solution, mais, pour le moment, les banques étrangères ne se sont si pressées à s'y connecter. D’ailleurs, plusieurs pays acceptent déjà les cartes de paiement russes Mir .Une autre issue, également discutée lors du congrès, est de créer une banque de règlement et d'investissement destinée à financer des projets en Afrique. Elle pourrait devenir un outil d'interaction entre les pays.Désormais, tous les instruments utilisant les monnaies nationales et qui ne sont pas liés au dollar et à l'euro, sont pris en considération, résume l’entrepreneur.

afrique subsaharienne

zimbabwe

sierra leone

mozambique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, sierra leone, mozambique, russie, pme, commerce, banques, exportations, importations