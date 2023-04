Biden mène les États-Unis "en enfer", selon Trump

https://fr.sputniknews.africa/20230405/biden-mene-les-etats-unis-en-enfer-selon-trump-1058413621.html

Les États-Unis traversent "la période la plus embarrassante de leur histoire" car le pays "va en enfer", a dénoncé Donald Trump après être reparti en Floride... 05.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-05T15:14+0200

Indigné par sa courte arrestation à New York dans le cadre d’une affaire de fraude, l’ancien Président a déclaré n’avoir jamais pensé qu’"une chose comme cela puisse arriver en Amérique"Le pays "va en enfer"Donald Trump a déploré que sous Joe Biden divers pays menacent ouvertement d’utiliser des armes nucléaires, ce qui n'a jamais eu lieu pendant sa présidence.À cela s’ajoute, d’après lui, l’effondrement de l’économie nationale, l'inflation hors de contrôle et les échecs de la diplomatie américaine."Nous sommes une nation en déclin […] prise en otage par des fous de la gauche radicale", a déclaré l'ancien Président qui n’a pas manqué d’accuser Joe Biden d’avoir truqué l’élection de 2020.Affaire TrumpDonald Trump est inculpé dans une affaire d'achat du silence de la star du porno Stormy Daniels juste avant la présidentielle de novembre 2016. Mardi à New-York, il a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables devant la justice. La prochaine audience est prévue le 4 décembre. Le juge présidant l'affaire a déclaré qu'un procès pourrait commencer en janvier 2024.

