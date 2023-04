https://fr.sputniknews.africa/20230404/un-tribunal-de-new-york-arrete-donald-trump-1058407808.html

Un tribunal de New York arrête Donald Trump

Un tribunal de New York arrête Donald Trump

L’ex-Président américain Donald Trump a été arrêté à New York où il est arrivé pour se faire notifier son inculpation dans une affaire de fraude. 04.04.2023, Sputnik Afrique

Le tribunal pénal de Manhattan, à New York, a arrêté ce mardi 4 avril Donald Trump, 76 ans, ancien Président américain, a annoncé la chaîne de télévision CNN.M.Trump a déclaré à ce propos qu’il ne pouvait pas croire que "cela se passe en Amérique".Des partisans et des détracteurs de l’ex-Président se sont rassemblés devant le bureau du procureur où celui-ci est entré. Certaines personnes portent des drapeaux avec son nom et le slogan "Trump ou la mort", alors que d’autres accusent l’ancien dirigeant de mensonges.M.Trump qui compte revenir à la Maison-Blanche en 2024, s’est rendu à New York pour se faire signifier son inculpation. Selon les médias, son inculpation par un grand jury de New York contiendrait près d’une trentaine de chefs d’accusation dont celle liée à 130.000 dollars versés en 2016 à Stormy Daniels. Cette star du porno affirme avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006, ce qu’il nie.L’arrestation de M.Trump devrait durer jusqu’à la fin de la présentation des chefs d’inculpation, ensuite il pourra quitter le tribunal. L’ex-Président a été exempt de presque toutes les procédures prévues lors d’une arrestation, selon les médias. Il ne sera pas soumis à la prise de photos d’identité, alors que la prise d'empreintes digitales a été faite à l’avance.

