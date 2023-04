https://fr.sputniknews.africa/20230404/un-systeme-antiaerien-mobile-tor-m1-russe-en-action-dans-la-zone-de-loperation-speciale-1058403081.html

Un système antiaérien mobile Tor-M1 russe en action dans la zone de l'opération spéciale

Son équipage utilise un radar, détecte et détruit facilement les petits drones de reconnaissance et d'attaque de l'ennemi dans les airs. 04.04.2023, Sputnik Afrique

Le véhicule est conçu pour assurer la défense antiaérienne de diverses unités terrestres lors des missions de combat et de transit contre les armes de haute précision, les missiles guidés et antiradars, les bombes aériennes guidées, les avions, les hélicoptères, les missiles de croisière, les drones de reconnaissance et d'attaque.

