Un meme pour logo: Elon Musk remplace l’oiseau bleu de Twitter

Un meme pour logo: Elon Musk remplace l’oiseau bleu de Twitter

Le logo habituel de l’oiseau bleu de Twitter a été modifié au profit d’une image de chien, symbole de la devise numérique Dogecoin. Elle est désormais affichée... 04.04.2023, Sputnik Afrique

Le réseau social Twitter a changé de logo. Désormais, le site affiche l'image du chien de la cryptomonnaie Dogecoin, un canidé de race shiba du meme "Doge", au lieu de l’oiseau bleu.Selon une publication d’Elon Musk, ce changement s’est produit sur le conseil d’un utilisateur.Une bonne promotionIl est à noter qu’après le changement de logo de la plateforme, la valeur de la cryptomonnaie concernée a soudainement augmenté.Ainsi, à 6h30 (GMT) le Dogecoin était en hausse de 27,74% à 0,099 dollar, alors qu'il avait précédemment atteint 0,104 dollar, son prix le plus élevé depuis novembre de l'année dernière.Un rachat mouvementéEn octobre dernier, le milliardaire américain Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Une vague de licenciements a alors frappé les employés du réseau social, y compris dans les hautes sphères.Le nouveau propriétaire affirmait vouloir remettre la liberté d’expression au goût du jour sur la plateforme.Il a aussi promis de créer un conseil de modération des contenus et, tant que cet organe ne sera pas opérationnel, de ne pas prendre de décisions globales en matière de politique éditoriale et de rétablissement des comptes bloqués.

