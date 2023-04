https://fr.sputniknews.africa/20230404/mines-francaises-neutralisees-en-algerie-avec-laide-de-moscou-un-temoin-sexprime-1058409254.html

Mines françaises neutralisées en Algérie avec l’aide de Moscou: un témoin s’exprime

Mines françaises neutralisées en Algérie avec l’aide de Moscou: un témoin s’exprime

Ce 4 avril, l'Algérie se rappelle des millions de mines placées le long de sa frontière par Paris et neutralisées avec l'aide de spécialistes de l'URSS.

2023-04-04T22:48+0200

2023-04-04T22:48+0200

2023-04-04T22:48+0200

En octobre 1962, une cinquantaine de spécialistes soviétiques ont débarqué en Algérie pour déminer la frontière du pays truffée de quelque neuf millions de mines posées par la France après la révolution algérienne. Cela s’est fait sur demande d’aide du gouvernement révolutionnaire, dirigé par Ahmed Ben Bella, a déclaré à Sputnik Andreï Tokarev, chercheur russe à l’Institut d'études africaines de l’Académie russe des sciences, qui a été témoin de ses travaux de déminage pendant son enfance.Selon l’historien, qui est arrivé en Algérie pendant les années 1960 avec son père, un journaliste soviétique et ancien combattant, c’est après la déclaration d'indépendance en juillet 1963 et la signature d'un accord entre la France et le gouvernement provisoire de l'Algérie, que la question de déminage est devenue urgente.Un déminage complexeLe groupe de spécialistes soviétiques envoyé en Algérie était dirigé par "un très honorable officier", le général de brigade des troupes du génie Piotr Fadeïev. Le déminage s’était avéré très compliqué avec des pertes en vies humaines et des blessés.Néanmoins, un travail énorme a été accompli. Et ces travaux ont été réalisés par toutes les saisons. "La température à l'intérieur des chars, qui tiraient le chalut de mines, atteignait jusqu'à 70-80 degrés. Imaginez: pas d'air conditionné, aucun confort", note M.Tokarev.Une aide multiformeOutre le déminage, l’Union soviétique a aidé l’Algérie dans d’autres domaines. Après la rupture des relations avec la France, Moscou a offert une assistance économique et éducative, souligne M.Tokarev.Les spécialistes soviétiques participaient à la formation des cadres nationaux. Par exemple, une école professionnelle a été construite avec l’aide de Moscou dans une ville algérienne, selon lui.

