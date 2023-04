https://fr.sputniknews.africa/20230404/le-kremlin-reste-sceptique-quant-a-la-remise-en-marche-des-nord-stream-1058403561.html

Le Kremlin reste sceptique quant à la remise en marche des Nord Stream

Le Kremlin reste sceptique quant à la remise en marche des Nord Stream

Le secrétaire à la presse du Président russe ne partage pas l'optimisme quant aux perspectives de reprise des approvisionnements via les Nord Stream et invite... 04.04.2023

Il faut s'abstenir d'être trop optimiste quant à la reprise des livraisons de gaz russe par les pipelines sous-marins Nord Stream, a déclaré ce mardi 4 avril Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.La Russie "reste convaincue qu'il est nécessaire d'assurer une enquête internationale transparente et impliquant toutes les parties intéressées sur les actes terroristes qui ont conduit à la destruction de cette importante infrastructure gazière" en septembre 2022, a ajouté le porte-parole du Kremlin."Les livraisons reprennent lorsqu'il y a un vendeur, mais aussi un acheteur", a souligné le porte-parole, à la question de savoir si Moscou était prêt à relancer le transport de gaz par les Nord Stream avant que les auteurs de l'explosion des pipelines soient identifiés.Sabotage des Nord StreamPlusieurs explosions se sont produites le 26 septembre 2022 sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Allemagne par le fond de la mer Baltique. Trois des quatre conduites ont été endommagées dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. L'Allemagne, le Danemark et la Suède n'excluent un acte de sabotage.Selon Nord Stream AG, l’opérateur du Nord Stream 1, les dommages causés aux tuyaux sont sans précédent et il est impossible d'estimer la durée des travaux de réparation. La Russie a lancé une enquête sur cet acte de terrorisme international.En février, le journaliste américain Seymour Hersh, qui avait mené sa propre enquête, a affirmé que des plongeurs de l’US Navy avaient posé des explosifs sur les Nord Stream pendant des exercices de l’Otan, en été 2022. L’opération s’est tenue, selon le journaliste, avec le concours de spécialistes norvégiens, qui ont actionné les engins explosifs plus tard.Moscou et Pékin ont proposé en mars de créer une commission internationale pour mener une enquête transparente et impartiale sur les explosions. Mais le Conseil de sécurité de l'Onu a rejeté ce projet le 27 mars. Aucun membre du Conseil n’a voté contre, mais 12 pays, y compris les États-Unis, se sont abstenus.

