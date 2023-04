https://fr.sputniknews.africa/20230404/fin-dun-exercice-de-commandement-et-detat-major-des-forces-de-missiles-strategiques-en-siberie-1058402527.html

Fin d'un exercice de commandement et d'état-major des forces de missiles stratégiques en Sibérie

Une unité de missiles intercontinentaux Iars a participé à un exercice d'état-major des forces balistiques stratégiques russes. 04.04.2023, Sputnik Afrique

Au total, plus de 3.000 soldats et environ 300 véhicules ont participé aux manœuvres. Les équipes des Iars se sont entraînés à cacher leurs armes et équipements dans une zone boisée et à neutraliser les groupes de sabotage.

