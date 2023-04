https://fr.sputniknews.africa/20230404/des-robots-mules-pourraient-faire-leur-apparition-dans-larmee-indienne-vers-2030-1058404169.html

Des robots mules pourraient faire leur apparition dans l’armée indienne vers 2030

La Défense indienne prévoit de remplacer 60% de ses mules par des robots. Ces animaux sont utilisés actuellement à des fins de transport dans les régions... 04.04.2023, Sputnik Afrique

L’armée indienne envisage de recourir à une technologie de pointe. Vers 2030, le pays compte remplacer 60% de ses mules, utilisées pour transporter des charges, par des versions robotisées de cet animal, écrit Indian Defence Research Wing.L'armée indienne prévoit de se procurer des robots mules à quatre pattes capables de circuler de manière autonome sur divers types de terrain et d'éviter les obstacles.Les mules sont utilisées dans l'armée indienne pour transporter des marchandises dans des régions difficiles d'accès aux conditions climatiques rigoureuses.Le ministère indien de la Défense a déjà procédé fin janvier à un appel d’offres techniques et commerciales pour introduire 100 mules robotiques, selon la presse locale. Selon ces offres, la mule robotique doit mesurer un mètre de long, ne pas peser plus de 60 kg et doit pouvoir fonctionner à des altitudes supérieures à 3.000 mètres avec un poids de 10 kg.En novembre 2022, les premières mules robots sont entrées en service dans l'armée américaine. Conçus par General Dynamics, ils transportent des marchandises, notamment des batteries, de l'eau et des munitions, et se déplacent de manière autonome ou avec un contrôle à distance.DronesL'armée indienne prévoit également d'acquérir des drones cargos capables de livrer des marchandises, par exemple de la nourriture, à des bases frontalières éloignées.Ces engins doivent fonctionner de manière autonome et se déplacer le long d'itinéraires prédéterminés à une distance allant jusqu'à 100-150 kilomètres.

