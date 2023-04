https://fr.sputniknews.africa/20230404/des-helicopteres-russes-mi-28-frappent-des-postes-de-commandement-ukrainiens--video-1058397899.html

Des hélicoptères russes Mi-28 frappent des postes de commandement ukrainiens – vidéo

Des hélicoptères russes Mi-28 frappent des postes de commandement ukrainiens – vidéo

Dans une nouvelle vidéo, la Défense russe a présenté la destruction de véhicules blindés et de centres de décision appartenant aux forces de Kiev dans une zone... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T08:49+0200

2023-04-04T08:49+0200

2023-04-04T09:56+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

hélicoptères

mi-8

hélicoptère d'attaque

destruction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/1a/1056301852_109:0:1442:750_1920x0_80_0_0_a049e15da6a0ee73f45ad2337c8bdae4.jpg

Des équipages d’hélicoptères d’attaque russes Mi-28 ont détruit des positions et des matériels de l’armée ukrainienne. Une vidéo de leur opération a été diffusée ce 4 avril par le ministère russe de la Défense.La séquence montre la préparation des aéronefs pour la mission, le vol et les tirs contre des cibles repérées.Résultat, des postes de commandement camouflés et des véhicules blindés de l’armée ukrainienne ont été anéantis. Les hélicoptères d'assaut Mi-8 protègent les Mi-28 avec une équipe d'appui-feu à bord.Selon la Défense russe, l’aviation russe est engagée dans la destruction des blindés, des infrastructures militaires de l’ennemi, ainsi que dans l’escorte des convois militaires, l’acheminement des troupes aéroportées et du fret, et le soutien aérien aux unités. Tous les vols se produisent à des altitudes extrêmement basses pour éviter d'être repérés par les défenses aériennes ennemies.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, hélicoptères, mi-8, hélicoptère d'attaque, destruction