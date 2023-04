https://fr.sputniknews.africa/20230404/deraillement-dun-train-aux-pays-bas-un-mort-environ-30-blesses---images-1058397742.html

Déraillement d'un train aux Pays-Bas: un mort, environ 30 blessés - images

Déraillement d'un train aux Pays-Bas: un mort, environ 30 blessés - images

Un train a déraillé ce 4 avril au matin aux Pays-Bas, entre La Haye et Amsterdam, après avoir heurté des équipements de construction sur la voie. La cause de... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T07:58+0200

2023-04-04T07:58+0200

2023-04-04T07:58+0200

pays-bas

déraillement

train

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/04/1058397595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30b434d2353dbe919541fbde62ed00c4.jpg

Le déraillement d'un train de voyageurs a fait un mort et 30 blessés, dont 19 grièvement, mardi à Voorschoten, entre La Haye et Amsterdam, dans le sud des Pays-Bas, ont indiqué les services de secours.Le train a déraillé vers 03H25 (01H25 GMT) après avoir heurté des équipements de construction sur la voie dans ce village situé dans la banlieue nord-est de La Haye, a ajouté la même source."Des spécialistes sont au travail pour sécuriser le train", ont-ils ajouté. "La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête".L'accident s'est produit sur la voie ferrée reliant les villes de Leyde et La Haye.

pays-bas

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

pays-bas, déraillement, train