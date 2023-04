https://fr.sputniknews.africa/20230404/deminage-de-lalgerie-larmee-sovietique-est-venue-en-aide-pratiquement-sans-condition-1058406705.html

Déminage de l’Algérie: "l’armée soviétique est venue en aide pratiquement sans condition"

À l’occasion de la journée internationale de sensibilisation aux mines et d’assistance à la lutte antimine, Sputnik Afrique se penche sur le travail des... 04.04.2023, Sputnik Afrique

Déminage de l’Algérie: «l’armée soviétique est venue en aide pratiquement sans condition» À l’occasion de la journée internationale de sensibilisation aux mines et d’assistance à la lutte antimine, Sputnik Afrique s’est penché sur le travail des sapeurs soviétiques en Algérie, après l’indépendance en 1962. Andreï Tokarev, chercheur russe, a évoqué à notre micro les conditions dans lesquelles s’est déroulé le déminage de ce pays maghrébin.

"Après la déclaration d'indépendance, il était urgent de déminer les frontières. Le gouvernement révolutionnaire, dirigé par Ahmed Ben Bella, a demandé l'aide de plusieurs pays du monde pour le déminage, y compris, pour autant que je sache, aux États-Unis et à l'Italie. Ils ont donné leur accord, mais ont imposé des conditions inacceptables, tout d'abord en termes financiers. C'est pourquoi l’Algérie s’est tournée vers l'Union soviétique. Les dirigeants de l’URSS ont répondu et l’armée soviétique est venue en aide pratiquement sans condition pour donner un coup de main à l'Algérie dans le déminage des territoires", indique M.Tokarev.Retrouvez également dans ce numéro:-Le Docteur Bakary Traoré, expert en relations internationales et en géopolitique à la Mission d’appui à la refondation de l’État du Mali, et le Docteur Aly, dit Agali Welé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, sur la nouvelle doctrine de politique étrangère de la Russie.-Son Excellence Birahim Soumaré, ex-ambassadeur malien en Turquie, sur la rencontre polémique entre l’ambassadeur américain à Ankara et le chef de l’opposition turque.-Serge Ndjibu, rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication de RDC, sur l’agression contre le chef du régulateur congolais des médias, Christian Bosembe, survenue à Paris.Dans notre revue d’actu, les sujets suivants seront abordés:-Des drones au service de la lutte contre le paludisme au Rwanda.-L’Occident qui s’active pour empêcher les pays africains de participer au sommet Russie-Afrique.-Une ville russe accueillera le sommet des BRICS de 2024.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

