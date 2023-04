https://fr.sputniknews.africa/20230403/un-glissement-de-terrain-dans-lest-de-la-rd-congo-19-personnes-sont-mortes-1058386837.html

Un glissement de terrain dans l'est de la RD Congo, 19 personnes sont mortes

Le drame s'est produit en fin de matinée dans le village de Bulwa, dans le Masisi, territoire de la province du Nord-Kivu. 03.04.2023, Sputnik Afrique

Au moins 19 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu le 2 avril dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué des responsables locaux et des médias.Le drame s'est produit en fin de matinée dans le village de Bulwa, dans le Masisi, territoire de la province du Nord-Kivu, selon Chadrack Mbukanirwa Ndibanja, l'un des chefs de village.Il a précisé qu'au moins 19 personnes ont été tuées suite à l'éboulement et que les recherches pour retrouver d'autres victimes devaient se poursuivre ce 3 avril.Alphonse Mushesha Mihingano, un administrateur local, a confirmé ce premier bilan, tout en soulignant qu'il était "provisoire".Environ 25 mères, accompagnées de leurs enfants, étaient en train de faire leur lessive dans un ruisseau au pied d'une montagne lorsque le glissement de terrain s'est produit, ensevelissant certaines d'entre elles, a-t-il ajouté.

