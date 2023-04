https://fr.sputniknews.africa/20230403/les-prix-du-petrole-senvolent-sur-fond-de-nouvelle-baisse-de-la-production-1058389760.html

Les prix du pétrole s’envolent sur fond de nouvelle baisse de la production

Les prix du pétrole s’envolent sur fond de nouvelle baisse de la production

Le marché pétrolier a réagi avec une hausse des prix de plus de 5% à l’annonce d’une baisse mondiale de la production de brut. De nombreux pays de l’OPEP+... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T11:52+0200

2023-04-03T11:52+0200

2023-04-03T12:28+0200

pétrole

opep

russie

arabie saoudite

pandémie

production

wti (light sweed crude)

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0a/1045576336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3584c6c6b342bbcad8824958eaee4f17.jpg

Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 5% après la décision volontaire de plusieurs producteurs de l’OPEP+ de baisser leur production, comme le montrent les données du marché.Le cours du brut américain WTI a bondi ainsi jusqu’à 5,93%, à 80,17 dollars, vers 9h22 (GMT) le 3 avril. Le baril de Brent à la même heure s’échangeait à 84,62 dollars, enregistrant une hausse de 6,04%.Précédemment, la Russie avait annoncé restreindre sa production d’or noir de 500.000 barils par jour depuis mars jusqu’à la fin de l’année. L’Arabie saoudite appliquera la même mesure à partir du mois de mai. Pour le Kazakhstan, cette diminution représentera 78.000 unités par jour.En plus de cela, les Émirats arabes unis ont aussi accepté cette réduction de production (144.000 barils), ainsi que l’Oman (40.000 barils), l’Irak (211.000 barils), l’Algérie (48.000 barils) et le Koweït (128.000 barils).Des réductions depuis le début du Covid-19Cette nouvelle baisse intervient après une série de va-et-vient des volumes de production de pétrole depuis trois ans. En mai 2020, les pays de l’OPEP+ ont opté pour une réduction totale de 9,7 millions de barils, en raison de la pandémie du Covid-19.Le groupe est entré dans la phase finale de la sortie de ces restrictions en août 2022. Mais les producteurs sont de nouveau revenus sur cette politique trois mois plus tard. Notamment, ils avaient alors diminué leur production de deux millions de barils par jour.Revenant sur cette décision globale, le Kremlin a expliqué qu'elle avait été prise dans les intérêts de l'énergie mondiale. Notamment, elle vise le maintien des prix mondiaux du pétrole et des produits pétroliers "au niveau approprié", a noté le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

russie

arabie saoudite

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pétrole, opep, russie, arabie saoudite, pandémie, production, wti (light sweed crude), brent