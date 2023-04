https://fr.sputniknews.africa/20230403/les-forces-ukrainiennes-auraient-enleve-de-force-des-enfants-dartiomovsk-1058396578.html

Les forces ukrainiennes auraient enlevé de force des enfants d'Artiomovsk

Des soldats ukrainiens ont pris de force des enfants d'Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien) obligeant leurs parents souhaitant quitter la ville à aller sur le... 03.04.2023

artemovsk (bakhmout)

ukraine

enfants

Des enfants d'Artiomovsk (Bakhmout) ont été emmenés de force par l'armée ukrainienne et les services Anges blancs et Phénix afin d’obliger leurs parents à évacuer vers le territoire ukrainien, a déclaré à Sputnik Natalia Tkatchenko, habitante d'Artiomovsk et mère d'une fille de 13 ans.Selon Mme Tkachenko, après l’annonce par Kiev de l'évacuation d'Artiomovsk, il a été fortement recommandé aux habitants de partir avec leurs familles en Ukraine. Peu de temps après, les autorités ukrainiennes ont commencé à envoyer des enfants en masse dans des camps de repos.Cachés dans des appartements vides et froidsMme Tkatchenko a fait savoir à Sputnik que pendant deux ou trois semaines de février, c’était une partie de cache-cache. Les riverains ont caché leurs enfants dans des appartements vides.Depuis plus de six mois, les combats font rage pour le contrôle total d’Artiomovsk. La ville est un lieu stratégique pour l’approvisionnement des troupes ukrainiennes dans le Donbass.Le 30 mars, le chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RDP) Denis Pouchiline avait affirmé que les forces russes allaient encercler la ville dans les plus brefs délais.

