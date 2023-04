https://fr.sputniknews.africa/20230402/un-lac-americain-asseche-permet-la-resolution-dun-mystere-vieux-de-50-ans-1058381221.html

Un lac américain asséché permet la résolution d’un mystère vieux de 50 ans

Un lac américain asséché permet la résolution d’un mystère vieux de 50 ans

Un mystère vieux de 50 ans a été résolu suite à la découverte d'un corps sur une rive du lac Mead aux États-Unis. Les restes d’un homme porté disparu en 1974... 02.04.2023, Sputnik Afrique

La puissante sécheresse qui frappe l'Ouest américain depuis deux décennies révèle parfois d’anciens mystères. Les restes humains, retrouvés en octobre 2022, ont ainsi été confirmés comme appartenant à une personne originaire de Las Vegas, du nom de Donald P. Smith, portée disparue en 1974, rapporte AP.Cet homme de 39 ans s'est noyé dans les eaux du lac Mead, un réservoir du fleuve Colorado formé par le barrage Hoover, à la frontière entre le Nevada et l'Arizona. Lorsque ses restes ont été découverts, il était difficile de savoir à qui ils appartenaient, mais une analyse de l'ADN a permis de l'identifier. Les restes de Smith ne sont pas les seuls à avoir été trouvés sur les rives du lac.Les morts reviennentLe lac Mead alimente en eau 20 millions de personnes au Nevada, en Californie, en Arizona, mais son niveau ne cesse de baisser en raison de la sécheresse, faisant apparaître ce que recelaient ses profondeurs. Il n'est actuellement qu'à 30% de sa capacité totale.En mai 2022, le premier corps découvert dans le lac avait attiré une attention particulière de la police et des médias. Le squelette retrouvé appartenait à un homme abattu d'une balle dans la tête, fourré dans un fût et jeté au fond du lac une quarantaine d'années auparavant.Au moins six squelettes ont été récupérés dans le lac au cours de l’année passée et il pourrait y en avoir beaucoup d'autres en attente d'être découverts. Les autorités s'efforcent toujours de les identifier.

