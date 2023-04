https://fr.sputniknews.africa/20230402/les-forces-russes-detruisent-des-valkyrie-et-des-furia-dans-le-ciel-du-donbass-1058380924.html

Les forces russes détruisent des Valkyrie et des Furia dans le ciel du Donbass

Les unités russes engagées sur l’axe de Donetsk-Sud ont neutralisé une frappe des troupes ukrainiennes menée avec des lance-roquettes multiples HIMARS de... 02.04.2023, Sputnik Afrique

Les frappes de lance-roquettes multiples ukrainiens HIMARS et Smertch au sud de Donetsk se sont soldées par un échec, selon le chef du centre de presse du groupe russe Vostok opérant dans le Donbass, Alexandre Gordeïev.Des Valkyrie et des Furia détruitsIl a ajouté que des systèmes sol-air Osa-AKM et Strela-10 avaient abattu deux drones de combat furtifs américains Valkyrie et deux drones ukrainiens Furia.De plus, des unités du groupe Vostok ont déjoué deux tentatives de reconnaissance offensive des positions russes. Le groupe d’une vingtaine de militaires a été éliminé.Tentatives de reconnaissance déjouées"Sur l’axe de Zaporojié, cinq membres d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance qui avait essayé de pénétrer dans les arrières des forces russes ont été éliminés", a fait savoir Alexandre Gordeïev.Sur le même axe, un drone ukrainien Leleka a été abattu par un tir d’arme à feu.

