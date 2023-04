https://fr.sputniknews.africa/20230402/en-24-heures-la-russie-a-detruit-11-drones-et-un-depot-de-munitions-ukrainiens-1058383277.html

En 24 heures, la Russie a détruit 11 drones et un dépôt de munitions ukrainiens

La Défense russe a présenté son bilan actualisé des pertes essuyées par l'Ukraine durant ces dernières 24 heures. L’instance énumère notamment 11 drones et... 02.04.2023, Sputnik Afrique

Lors de l'opération militaire spéciale menée en Ukraine, l'armée russe a abattu 11 drones et détruit un dépôt de munitions, selon le nouveau bilan quotidien du ministère russe de la Défense. Kiev a également perdu des blindés et d'autres véhicules, ainsi que des canons et des obusiers.Les pertes de l'Ukraine sur les axes principaux:

