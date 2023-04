https://fr.sputniknews.africa/20230402/debut-en-2025-26-de-la-fabrication-du-nouveau-porte-avions-francais-1058383442.html

Début en 2025-26 de la fabrication du nouveau porte-avions français

La construction du nouveau porte-avions à propulsion nucléaire français, censé remplacer le Charles-de-Gaulle, débutera entre fin 2025 et début 2026 avec les... 02.04.2023, Sputnik Afrique

défense

industrie

armée

france

porte-avions

Dans une interview au quotidien Le Parisien, Sébastien Lecornu a indiqué que le gouvernement allait "enclencher définitivement le début de sa réalisation fin 2025/début 2026". Le processus sera acté dans la prochaine Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, d'un montant total de 413 milliards d'euros, qui doit être présentée mardi en Conseil des ministres."Les sociétés Naval Group, Technicatome et les chantiers de l'Atlantique pourront démarrer sa construction", a ajouté le ministre."Il n'y a plus que deux pays au monde qui savent construire et mettre en œuvre des porte-avions nucléaires: les Américains et nous", a-t-il encore affirmé, revendiquant sa nécessité dans un environnement mondial marqué par le conflit en Ukraine et de multiples tensions internationales.Selon lui, une première somme de 5 milliards d'euros sera consacrée au porte-avions dans la future LPM. Il a par ailleurs affirmé avoir "demandé au président de la République et à la Première ministre de présenter prochainement au parlement une demande de dépense supplémentaire de 1,5 milliard d'euros en 2023" pour "amortir les effets de l'inflation mais aussi accélérer la réparation de nos armées". Dans les discussions sur la LPM, Élisabeth Borne a plaidé pour de petites marches annuelles, afin de repousser le plus gros de l'effort budgétaire après 2027, soit à la fin du quinquennat.En cas de vote par le Parlement, l'augmentation budgétaire pour 2023 passerait donc de 3 à 4,5 milliards d'euros."Il y a des urgences opérationnelles", a-t-il martelé évoquant en particulier "nos capacités en matière de drones et de lutte anti-drone", selon lui des enjeux clés de sécurité notamment avant les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris-2024.

