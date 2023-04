https://fr.sputniknews.africa/20230401/une-grosse-facture-a-payer-salarme-elon-musk-sur-le-destin-des-etats-unis--1058374505.html

"Une grosse facture à payer", s’alarme Elon Musk sur le destin des États-Unis

"Une grosse facture à payer", s’alarme Elon Musk sur le destin des États-Unis

Le milliardaire Elon Musk a mis les États-Unis en garde contre les conséquences de la baisse du taux de natalité. Il réagissait ainsi aux informations faisant... 01.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-01T09:01+0200

2023-04-01T09:01+0200

2023-04-01T09:01+0200

international

états-unis

japon

elon musk

natalité

sécurité sociale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/17/1045774901_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a0152f20d99dc30a259c44e34f0eda39.jpg

Le patron de Twitter, de Tesla et de SpaceX est préoccupé par les problèmes de natalité aux États-Unis.Selon lui, le pays devra payer le prix de la baisse de la natalité.Le milliardaire a réagi à une publication de Reuters d’après laquelle les réserves du principal fonds fiduciaire du système américain de sécurité sociale devraient être épuisées en 2033, un an plus tôt que prévu l'année dernière.Les rapports des administrateurs de la sécurité sociale et de Medicare (système d’assurance-santé géré par le gouvernement fédéral américain à l’intention des plus de 65 ans) ont déclaré que les finances des programmes n'étaient pas viables à long terme, et les responsables de l'administration Biden ont exhorté le Congrès à adopter la proposition du Président d'augmenter les taxes Medicare sur les riches américains.Menace au fonctionnement de la sociétéLe Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré le mois dernier que les six à sept prochaines années seraient celles de la "dernière chance" du pays pour inverser le déclin de longue date du taux de natalité.En 2022, le Japon a enregistré 799.700 naissances, soit 5% de moins qu'en 2021. Le taux de natalité est tombé en dessous de 800.000 pour la première fois depuis 1899. L'Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale avait estimé en 2017 que le nombre total de naissances au Japon ne descendrait pas en dessous de 800.000 avant 2030.En commentant ces chiffres, le Premier ministre avait fait savoir dès le mois de janvier que le Japon était "à la limite de l’incapacité de pouvoir continuer à fonctionner en tant que société".

états-unis

japon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, japon, elon musk, natalité, sécurité sociale