Des drones contre le paludisme: ce projet inédit au Rwanda avance à grands pas

Des drones contre le paludisme: ce projet inédit au Rwanda avance à grands pas

Le paludisme tuant des centaines de milliers de personnes chaque année, le Rwanda a été parmi les premiers pays d'Afrique à avoir déployé et intégré des drones... 01.04.2023

Le projet d’utiliser des drones contre le paludisme a pris, au Rwanda, ses racines en 2019. À l’époque, le gouvernement rwandais s'est associé à la société locale Charis Unmanned Aerial Solutions (UAS) offrant des services de drones.Ensemble, ils ont introduit une approche innovante pour lutter contre l'augmentation des cas de paludisme en raison des changements du comportement des moustiques anophèles et de l'intensification de l'agriculture irriguée, relate le site AllAfrica.En collaboration avec le Centre biomédical du Rwanda, la société a développé un protocole sur la façon d'utiliser les drones et les données géospatiales 3D pour lutter contre la maladie transmise par les moustiques, explique Eric Rutayisire, fondateur et PDG de Charis UAS.Suivant la cartographie, des drones sont ainsi utilisés pour pulvériser des larvicides dans les sites de reproduction des moustiques. Ce, parallèlement à la mobilisation communautaire, où les drones sont munis de mégaphones pour délivrer un message préenregistré sur les mesures de lutte contre le paludisme.Résultats et projetsLes professionnels de la santé de la communauté ont également remarqué une réduction des cas de paludisme.En ce qui concerne l'avenir, Charis UAS prévoit d'élargir ses activités à quatre autres districts du Rwanda et de s'étendre vers d'autres pays africains.Où en sont les autres pays africains?Depuis quelques années, des drones avec les mêmes objectifs sont également utilisés en Tanzanie ou encore en Côte d’Ivoire.En outre, la méthode de vaccination est utilisée au Kenya. Après avoir mis en place une expérimentation en 2019, le pays a lancé en 2023 une campagne utilisant le premier vaccin antipaludique au monde. Selon les données communiquées début mars, plus de 400.000 enfants ont été vaccinés contre cette maladie transmise par les moustiques. Les responsables de la santé affirment que le paludisme tue plus de 12.000 Kenyans chaque année et plus d'un demi-million de personnes en Afrique subsaharienne, en majorité des enfants.

