Burkina Faso: de nouveaux chefs nommés à la tête de l'armée

Le colonel-major Célestin Simporé a été nommé nouveau Chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, selon un décret lu à la télévision nationale (RTB)... 01.04.2023, Sputnik Afrique

Il remplace le colonel-major David Kabré. Il était depuis le 7 décembre 2022 le commandant du Commandement des Opérations du théâtre national (COTN). Selon le décret signé du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Colonel Diallo Moussa des Forces Armées Nationales, est nommé Chef d'Etat-Major Général Adjoint des Armées. Le colonel Théophile Nikiema a lui aussi, été nommé Chef d’État-major de l’armée de terre, selon le décret présidentiel. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes terroristes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, qui ont fait en tout 10.000 morts - civils et militaires - selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés internes Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir il y a six mois, avait fait part en février de sa "détermination intacte" à combattre les terroristes malgré la multiplication des attaques dans le pays.

