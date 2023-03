https://fr.sputniknews.africa/20230331/une-petite-fille-operee-dune-tumeur-de-deux-kilos-1058370792.html

Une petite fille opérée d’une tumeur de deux kilos

Une petite fille opérée d’une tumeur de deux kilos

Un hôpital de Rome a annoncé avoir opéré une petite fille de dix mois d'une tumeur de deux kilogrammes. Deux mois plus tard, la patiente se sent bien et a... 31.03.2023, Sputnik Afrique

Les médecins de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesu ("Bébé Jésus") au Vatican ont retiré une tumeur pesant près de deux kilogrammes du foie d'une fillette âgée de dix mois seulement. "Aujourd'hui, l’enfant, qui vient d'avoir un an, se sent bien, mange sans problème et a recommencé à grandir", a indiqué l’établissement.La petite avait été emmenée aux urgences par ses parents qui s’inquiétaient de son manque d'appétit et de son estomac gonflé. L'opération a duré six heures et a permis d'enlever la tumeur qui occupait complètement le centre et le côté droit du foie. La tumeur pesait près de deux kilogrammes, tandis que la fillette elle-même pesait moins de 8,5 kilos.

