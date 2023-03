Trois drones abattus en 24 heures et autres pertes de Kiev sur le front

Sur l’axe de Koupiansk: deux blindés, un véhicule et un obusier D-20.

Sur l’axe de Krasny Liman: trois véhicules blindés, trois pick-ups, un obusier D-20 et un canon automoteur Gvozdika.

Sur l’axe de Donetsk: dix blindés, six véhicules, quatre pick-ups et un obusier D-30.

Sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié: deux pick-ups et des obusiers D-30 et D-20.