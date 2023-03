https://fr.sputniknews.africa/20230331/la-3e-guerre-mondiale-se-profile-a-lhorizon-avec-des-incendies-nucleaires-selon-loukachenko-1058366923.html

La 3e Guerre mondiale se profile à l'horizon avec des "incendies nucléaires", selon Loukachenko

La 3e Guerre mondiale se profile à l'horizon avec des "incendies nucléaires", selon Loukachenko

Le Président biélorusse ne voit qu'une seule voie de règlement du conflit ukrainien, à savoir des "négociations sans conditions préalables".

2023-03-31T10:32+0200

2023-03-31T10:32+0200

2023-03-31T12:21+0200

Dans son adresse à la Nation et au parlement, Alexandre Loukachenko a estimé que la probable contre-offensive de Kiev balayerait la possibilité même de négociations de paix.L'Occident convertit les Biélorusses fugitifs en combattantsImputant la responsabilité des conflits des dernières décennies à l'Occident, le Président biélorusse Loukachenko a dénoncé les projets occidentaux d'envahir la Biélorussie pour l'anéantir.L'armée polonaise s'agrandit et se réarme, a-t-il poursuivi. Vers l'an 2035, ses effectifs auront doublé pour atteindre les 300.000 soldats.Alexandre Loukachenko a en outre énuméré les armements dont la Pologne disposera bientôt selon de nouveaux contrats: "366 chars Abrams et 1.000 chars sud-coréens Black Panther, ainsi que 900 obusiers automoteurs K9A1, 38 lance-roquettes multiple HIMARS et 50 lance-missiles antichar portable Javelin".Clôturant ce sujet, il a précisé que l'Occident n'avait pas besoin que Minsk et Moscou soient économiquement forts:"Escompter la victoire sur un État disposant d'une arme nucléaires, c'est fou", a conclu M.Loukachenko.Quid d'armes nucléaires pour la Biélorussie?Le chef de l'État biélorusse a déploré la pression que les Occidentaux avaient exercée sur lui dans les années 1990 en le forçant à renoncer aux armes nucléaires "sous certaines garanties". Il a ainsi souligné la reprise des contacts avec Vladimir Poutine quant au retour d'armes nucléaires en Biélorussie.

