Inculpé au pénal, Trump va devoir comparaître en justice, une première pour un président américain

Inculpé au pénal, Trump va devoir comparaître en justice, une première pour un président américain

Donald Trump est inculpé dans une affaire d'achat du silence d'une star du porno en 2016 et va devoir comparaître devant la justice pénale de New York, un fait... 31.03.2023, Sputnik Afrique

L'ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, est officiellement inculpé par le procureur de Manhattan Alvin Bragg, dépendant de la justice de l'Etat de New York, pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130.000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X, Stormy Daniels. Cet acte et les poursuites restent pour l'instant "sous scellés" et la date de l'audience n'est pas encore connue. CNN évoque une trentaine de chefs d'inculpation tournant autour de fraudes pour dissimuler la circulation et la comptabilité fin 2016 des 130.000 dollars. Le 45e président des Etats-Unis a brocardé dans un communiqué une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de 2024. Il a dénoncé une "chasse aux sorcières" qui "se retournera contre Biden", le président démocrate élu en novembre 2020 et que M. Trump accuse depuis plus de deux ans d'avoir "volé" sa victoire. Soutien politiqueL'un des rivaux républicains de Trump pour 2024, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a jugé cette inculpation "contraire aux valeurs de l'Amérique" et assuré que son Etat, où réside l'ancien président, ne répondrait pas favorablement "à une demande d'extradition" de l'Etat de New York. Même soutien sans faille du président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour qui "le peuple américain ne tolérera pas cette injustice" et un "abus de pouvoir sans précédent" de la part du procureur Bragg. Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, qui a collaboré avec la justice depuis près de six ans, s'est exclamée sur Twitter qu'elle ne voulait "pas renverser son champagne". Son avocat Clark Brewster a lancé: "personne n'est au-dessus de la loi". Du côté des démocrates, le parlementaire Adam Schiff, a jugé que "l'inculpation et l'arrestation d'un ancien président étaient uniques dans toute l'Histoire américaine".

