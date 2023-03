Faites gaffe, les Terriens: une puissante tempête magnétique menace votre santé!

https://fr.sputniknews.africa/20230331/faites-gaffe-les-terriens-une-puissante-tempete-magnetique-menace-votre-sante-1058366200.html

Résultant de processus en cours sur le Soleil, où un trou géant s'est formé, une très forte tempête magnétique va perturber la santé des habitants et le... 31.03.2023, Sputnik Afrique

Une très puissante tempête magnétique, provoquée par un gigantesque trou sur le Soleil, s'est abattue sur la Terre ce 31 mars. Il s'agit du second hiatus coronal observé en une semaine, d’une dimension de vingt fois la taille de la Terre, a annoncé un observatoire de la NASA dédié au soleil."Au moment de l’apparition du trou coronal, des paquets de particules chargées sont envoyés en direction de la terre", a expliqué à Atlantico Anna Alter, docteur en astrophysique. "Cela peut nous affecter à différents niveaux", selon elle.Des aurores boréales illuminent notamment le ciel dans des endroits inhabituels, comme cela a été le cas en février en France et près de Moscou. Jeudi soir, des passagers d'un avion qui se dirigeait vers Norilsk, en Sibérie orientale, ont filmé une aurore boréale provoquée par la tempête en question.Santé fragile: attention à vous !En outre, une puissante tempête géomagnétique provoque de graves perturbations du champ magnétique terrestre, crachant de la matière solaire, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.Outre le matériel technique, ce sont les personnes sensibles aux variations météorologiques qui en pâtissent, avertissent de nombreux spécialistes. Le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux augmente drastiquement les jours de tempêtes géomagnétiques.Et ce n'est que le début. La perturbation devrait durer au moins une semaine, avertissent les experts.

