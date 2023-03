https://fr.sputniknews.africa/20230331/chars-leopard-pour-lukraine-une-arme-miracle-ce-nest-pas-vrai-selon-un-general-tcheque-1058367735.html

Chars Leopard pour l’Ukraine: une arme miracle? "Ce n’est pas vrai", selon un général tchèque

Présenter les chars Leopard allemands livrés à Kiev comme une arme miracle fait partie de la propagande, selon l’ancien chef d’état-major de l’armée tchèque. 31.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-31T11:57+0200

Jiri Sedivy, ancien chef d’état-major de l’armée tchèque et actuel directeur exécutif de l’Agence européenne de défense, affirme que présenter les chars Leopard livrés à Kiev "comme une sorte d’arme miracle" n’est certainement pas vrai.Il a également reproché à de nombreux politiciens de ne pas connaître la situation réelle en Ukraine car ce que "les dirigeants politiques et militaires ukrainiens ont présenté était différent de la réalité".Le général Sedivy a également mentionné le chef d’état-major des armées des États-Unis, Mark Milley, qui avait critiqué les développements en Ukraine.Déjà livrés ou promisLe ministère allemand de la Défense avait précédemment annoncé que au 27 mars, 18 chars Leopard 2 A6 avaient déjà été transférés en Ukraine.Mercredi 29 mars, la Défense portugaise a confirmé la fourniture à Kiev de trois Leopard.Le lendemain, le quotidien espagnol El Pais a annoncé que Madrid enverrait ses six premiers Leopard après le 9 avril.Intervenant la semaine dernière lors des audiences au Congrès, Mark Milley a qualifié de maximalistes les objectifs de Volodymyr Zelensky qui comprenaient entre autres la "restitution" de la Crimée.*Organisation terroriste interdite en Russie

