Accord céréalier: Ankara indique la proportion de céréales reçues par l’Afrique

Le ministère turc de la Défense a présenté les résultats du travail du "couloir céréalier" mis en place en mer Noire dans le contexte de la crise ukrainienne... 31.03.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057245733_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_b6e316ab582999783ced1e3713b61935.jpg

Les États européens en ont reçu 40% et les pays africains 12% des céréales exportées dans le cadre de l’accord céréalier signé par Moscou, Kiev, Ankara et l’Onu, a fait savoir ce vendredi 31 mars le ministère turc de la Défense nationale.Selon ses calculs, 40% du grain ont été exportés vers l'Europe, 30% vers l'Asie, 13% vers la Turquie, 12% vers l'Afrique et 5% vers le Moyen-Orient.Reconduction de l’initiative céréalièreL’accord céréalier, qui a été signé le 22 juillet 2022 et reconduit plus tôt en mars 2023, porte sur l'exportation de céréales, de produits alimentaires et d'engrais ukrainiens à travers la mer Noire à partir de trois ports, dont Odessa. Un centre de coordination commun à Istanbul est chargé de coordonner le mouvement des navires.L'initiative fait partie d'un accord global qui prévoit notamment le déblocage d’exportations de produits alimentaires et d'engrais russes. Or, Moscou souligne régulièrement que cette condition particulière n'est pas remplie, malgré les assurances de l'Onu.D’après Vassili Nebenzia, représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l’Onu, ce mémorandum "ne fonctionne tout simplement pas".

