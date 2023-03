https://fr.sputniknews.africa/20230330/new-delhi-souhaite-promouvoir-les-capacites-de-defense-des-pays-africains-1058364239.html

New Delhi souhaite promouvoir les capacités de défense des pays africains

New Delhi souhaite promouvoir les capacités de défense des pays africains

Exportateur majeur d'équipements militaires, l'Inde offre aux pays africains ses services en matière d’armement et de technologies de défense, a déclaré le... 30.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-30T18:37+0200

2023-03-30T18:37+0200

2023-03-30T18:37+0200

diplomatie

inde

armée

militaires

défense

international

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/20261/89/202618958_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_9f4086a56a68bb24672f33e6289faa48.jpg

L'Inde est prête à aider les pays africains à développer leurs capacités de défense, a déclaré le 28 mars le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, lors d'une réunion de représentants des forces terrestres de l'Inde et des pays africains dans la ville de Pune (ouest).Le ministre Singh a souligné que son pays proposait des programmes de formation couvrant un large éventail de domaines, notamment la lutte contre les groupes extrémistes, la sécurité maritime et la formation à l'utilisation des nouvelles technologies telles que le recours aux drones dans les opérations militaires. Il a tenu à souligner qu’au cours de ces dernières années, l'Inde était devenue un exportateur majeur d’équipements militaires et a invité les pays africains à considérer l’achat d’armes et de technologies de défense indiennes.

inde

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

diplomatie, inde, armée, militaires, défense, international, afrique, afrique subsaharienne, maghreb