https://fr.sputniknews.africa/20230330/le-diktat-us-les-pays-europeens-ont-un-pistolet-sur-la-tempe-pour-francois-asselineau-1058361635.html

Le diktat US: Les pays européens ont "un pistolet sur la tempe", pour François Asselineau

Le diktat US: Les pays européens ont "un pistolet sur la tempe", pour François Asselineau

La Grande-Bretagne a annoncé qu’elle souhaitait livrer des munitions à uranium appauvri à l’Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l’homme politique français François... 30.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-30T16:01+0200

2023-03-30T16:01+0200

2023-03-30T16:01+0200

zone de contact

podcasts

washington

uranium appauvri

angleterre

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/1e/1058361312_0:596:1663:1531_1920x0_80_0_0_fb03f89754de781a0c7e7cdfafd9d18e.jpg

Le diktat US: Les pays européens ont «un pistolet sur la tempe», pour François Asselineau La Grande-Bretagne a annoncé qu’elle souhaitait livrer des munitions à uranium appauvri à l’Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l’homme politique français François Asselineau analyse les conséquences potentielles de cette décision et s’interroge sur les raisons qui y ont mené.

"J'espère en tout cas que les Anglais n'iront pas jusqu'à livrer des armes à uranium appauvri parce que ça marquerait un risque environnemental et humain absolument épouvantable de même qu’une marche supplémentaire vers une déflagration mondiale", déclare M.Asselineau."Les pays d'Europe ne s'appartiennent plus. La vérité est là, c'est qu'ils ont désormais un pistolet sur la tempe", estime François Asselineau.Dans notre revue de presse les thèmes suivants seront abordés:- Minsk souhaite renforcer sa présence diplomatique en Afrique- Le Burkina Faso accepte une aide militaire de la Côte d’Ivoire- Donald Trump est convaincu que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont discuté de l’ordre mondial pour les cent prochaines années.Pour plus de détails, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

washington

angleterre

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, washington, uranium appauvri, angleterre, ukraine, аудио