L'ASEAN envisagerait d'abandonner le dollar américain, l'euro et le yen

La dédollarisation semble être de plus en plus à la mode. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), 5e économie mondiale (derrière l’UE, les États-Unis, la Chine et le Japon), est sur le point de discuter de la suppression du dollar américain, de l'euro, du yen et de la livre sterling.Ces discussions sont à l'ordre du jour de la réunion officielle des ministres des Finances et directeurs des banques centrales de l'ASEAN, qui a débuté le 28 mars en Indonésie, relate le média ASEANBriefing. L'objectif affiché est de réduire la dépendance vis-à-vis de ces devises dans les transactions financières et de passer aux règlements en devises locales.Étendre le système de paiement numériqueGroupement régional qui vise à promouvoir la coopération économique et sécuritaire entre ses membres, l'ASEAN comprend Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.Le système de paiement numérique transfrontalier de l'ASEAN déjà existant serait ainsi étendu davantage, et permettrait aux États de l'ASEAN d'utiliser leurs propres devises pour commercer. Un accord ad hoc a été conclu entre l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, les Philippines et la Thaïlande en novembre 2022.Bannir Visa et MastercardEn outre, le Président indonésien, Joko Widodo, a exhorté les autorités régionales à cesser progressivement d'utiliser les systèmes de paiement Visa et Mastercard et à se tourner vers les cartes de crédit émises par les banques locales. Selon lui, il est nécessaire de s'éloigner des systèmes de paiement occidentaux pour protéger les transactions d'"éventuelles répercussions géopolitiques".Il a évoqué les sanctions visant le secteur financier russe imposées par les États-Unis, l'UE et leurs alliés après le déclenchement du conflit en Ukraine. Il voudrait en protéger non seulement son pays mais l’ASEAN au complet.

