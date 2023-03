https://fr.sputniknews.africa/20230330/affaire-de-la-laure-des-grottes-les-americains-sont-a-la-manuvre-selon-un-responsable-religieux-1058365012.html

Affaire de la Laure des Grottes: les Américains sont à la manœuvre selon un responsable religieux

La soudaine hostilité de Volodymyr Zelensky envers l’Église orthodoxe ukrainienne canonique a probablement été alimentée par des consultants américains... 30.03.2023, Sputnik Afrique

Alors que la tension n’en finit plus de monter autour de la Laure des Grottes de Kiev, beaucoup s’interrogent sur les origines du bras de fer qui oppose désormais Kiev à l’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Le comportement du Président Volodymyr Zelensky vis-à-vis du clergé semble avoir radicalement changé ces derniers mois et ses consultants américains pourraient bien en être la cause, comme l’explique à Sputnik Vladimir Legoyda, président du département de l’information de l’Eglise orthodoxe russe.Le représentant souligne que l’idée de créer une nouvelle église nationale en Ukraine était plutôt plébiscitée par l’ancien Président Petro Porochenko, alors que Volodymyr Zelensky s’était plutôt tenu éloigné des affaires religieuses.Silence médiatiqueVladimir Legoyda a tenté d’alerter la communauté internationale sur ces persécutions religieuses mais déplore de n’avoir rencontré aucun écho, particulièrement du côté des démocraties occidentales, dont il critique l’hypocrisie.Le représentant dresse un parallèle avec les purges vécues par les chrétiens orthodoxes durant les premières décennies du régime bolchévique, avouant n’avoir "jamais pensé faire face à quelque chose de cette ampleur".Les moines de la Laure des Grottes de Kiev ont été mis en demeure de quitter le monastère avant le 29 mars, le gouvernement ukrainien accusant l’Église orthodoxe ukrainienne canonique d’entretenir des liens avec Moscou. Les moines estiment pour leur part que la résiliation du bail est illégale et ont refusé de quitter les lieux. Des centaines des fidèles s’étaient réunis sur le parvis ce 30 mars, empêchant l’entrée des émissaires de la commission ministérielle.L’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, qui compte des millions de fidèles, est victime de vagues de répression depuis plusieurs années. Celles-ci se sont accentuées depuis le schisme de 2018, débouchant sur la création d’une nouvelle Église ukrainienne autocéphale.Le sort des moines de la laure semble préoccuper jusqu’au Vatican. "Je demande aux belligérants de respecter les lieux de culte", avait ainsi déclaré le pape François mi-mars, en référence à la possible expulsion des religieux.

