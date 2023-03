https://fr.sputniknews.africa/20230329/un-etudiant-algerien-conspue-et-insulte-en-france-pour-ses-propos-sur-la-reforme-des-retraites-1058350437.html

Un étudiant algérien conspué et insulté en France pour ses propos sur la réforme des retraites

Un étudiant algérien conspué et insulté en France pour ses propos sur la réforme des retraites

Manifestant à Paris, un étudiant algérien s’est attiré une pluie de critiques et d’insultes de politiciens français, allant jusqu’à l’appel à son expulsion. Il... 29.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-29T15:45+0200

2023-03-29T15:45+0200

2023-03-29T15:50+0200

maghreb

algérie

france

retraite

réforme des retraites

immigration

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/16/1056591441_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_a6dca76f5a4ae23492f19be61acc8c1e.jpg

L'intervention d’un étudiant algérien Mehdi Zenda sur de nouvelles lois françaises, durant une manifestation à Paris, a engendré une avalanche de réactions sur Internet.Appelant à "faire le lien entre la réforme des retraites et la loi immigration", le jeune homme a mentionné que nombre d’étrangers arrivés en France n’ont commencé à cotiser qu’à l’âge de 30 ans ou plus, et que par conséquent, ils partiront à la retraite beaucoup plus tard que ne le calcule la réforme.Membre de Révolution permanente, Mehdi Zenda a qualifié la réforme des retraites de "loi raciste" en déclarant que les ressortissants étrangers seraient les "premiers touchés":Il a ensuite rappelé la participation de nombreux habitants d’anciennes colonies dans le développement de la France et des soldats immigrés à ses différents conflits à travers l’histoire:"Ils sont venus nous chercher en Afrique. Quand il y a eu la guerre en Europe, c'étaient les tirailleurs marocains, c'étaient les tirailleurs sénégalais […], soldats algériens réquisitionnés", a lancé le jeune activiste.Après tous ces efforts, "cela fait de la peine de voir nos parents, nos grands-parents crever au travail", a-t-il enfoncé le clou.RéactionsL’intervention a suscité plusieurs commentaires caustiques chez des politiques français.Jean Messiha, polémiste français d’origine égyptienne, a proposé d’annuler le visa de l’étudiant. Pour lui, les déclarations du jeune homme sont "parfaitement condamnables et criminelles".Les propos sur la participation d’étrangers à la construction de la tour Eiffel ont particulièrement été moqués par plusieurs hommes politiques français:"Il oublie les cathédrales et les dolmens!", a ironisé sur Twitter le député européen Gilbert Collard, proche d’Éric Zemmour, à propos de la remarque de Mehdi sur le rôle d’immigrés dans la construction de la Tour Eiffel."Je vous présente Mehdi, qui vient faire ses études chez nous, pour nous vomir dessus en nous traitant de colons et nous expliquer que ses grands-parents ont construit la Tour Eiffel", a twitté Philippe Vardon, soutien d’Éric Zemmour.SoutienFace à cette vague de commentaires hostiles, d’autres personnalités lui ont apporté leur soutien.L’avocate parisienne Elsa Marcel a évoqué une "incroyable offensive". Pour elle, les antagonistes de l’étudiant "sont terrifiés de cette jeunesse immigrée qui a le courage et la force de ceux qui se sont toujours battus".

maghreb

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, france, retraite, réforme des retraites, immigration, internet