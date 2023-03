https://fr.sputniknews.africa/20230329/neymar-perd-un-million-deuros-en-pariant-et-pleure-en-direct---video-1058354396.html

Neymar perd un million d'euros en pariant et pleure en direct - vidéo

Neymar a fait semblant de fondre en larmes en direct à la télévision après avoir perdu un million d'euros en pariant. Peu après, son compte Twitter du... 29.03.2023, Sputnik Afrique

L'attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil Neymar Junior a perdu un million d'euros sur un site de paris en direct, relatent les médias.Le joueur de football a perdu cette somme en une heure. Neymar a ri de la situation et a commencé à imiter des pleurs sur un fragment de la chanson emblématique du film Titanic.Peu de temps après la fin de cette diffusion en direct, le profil Twitter de Neymar a été piraté. Le malfaiteur a réussi à écrire quatre messages au nom du joueur. Quelques minutes plus tard, l'accès à la page a été fermé, et les messages publiés sur le réseau ont été supprimés.BlessureNeymar Junior se remet actuellement d'une opération à la cheville. Plus tôt, il a été signalé que l'attaquant de 31 ans ne pourrait pas jouer pendant trois à quatre mois et n'aurait peut-être pas le temps de revenir sur le terrain avant la fin de cette saison.

