L'Ouganda envoie 1.000 soldats pour une mission de maintien de la paix dans l'est de la RDC

L'armée ougandaise a envoyé 1.000 soldats pour une mission régionale de maintien de la paix en République démocratique du Congo (RDC). 29.03.2023, Sputnik Afrique

Kayanja Muhanga, commandant des forces terrestres des Forces de défense populaires de l'Ouganda, a dépêché un contingent de 1.000 soldats en République démocratique du Congo (RDC) pour travailler sous l'égide de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE).Ce déploiement fait suite à une décision validée et adoptée par les dirigeants régionaux lors du troisième Conclave des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est sur le processus de paix et de sécurité dans l'est de la RDC, événement qui a été organisé en juin dernier dans la capitale kényane.L'Ouganda dispose déjà de troupes dans l'est de la RDC, déployées dans le cadre d'une opération militaire conjointe avec l'armée congolaise contre les rebelles des Forces démocratiques alliées.

