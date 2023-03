https://fr.sputniknews.africa/20230329/les-conflits-devastent-leducation-des-enfants-en-rdc-selon-unicef-1058355776.html

Les conflits "dévastent" l'éducation des enfants en RDC, selon Unicef

Les conflits "dévastent" l'éducation des enfants en RDC, selon Unicef

Les conflits ont un "impact dévastateur" sur l'éducation des enfants dans l'est de la République démocratique du Congo, où au moins 2.100 écoles ont dû fermer... 29.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-29T21:42+0200

2023-03-29T21:42+0200

2023-03-29T21:42+0200

république démocratique du congo (rdc)

unicef (fonds des nations unies pour l'enfance)

conflit

enfants

afrique subsaharienne

éducation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/17/1055628888_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_edc2da483611ed5e68fa695380b14a9c.jpg

"L'éducation d'environ 750.000 enfants a été perturbée" dans le Nord-Kivu et l'Ituri, les deux provinces de cette région les plus touchées par les violences armées en cours depuis près de 30 ans, indique, ce mercredi 29 mars, le bureau en RDC du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNCEF). Entre janvier 2022 et mars 2023, au moins 2.100 écoles dans les deux provinces "ont été contraintes de cesser leurs activités" à cause de détérioration de la sécurité, ajoute le communiqué. Selon l'UNICEF, 119 écoles "ont été attaquées, occupées ou temporairement utilisées par des groupes armés", près de 1.700 ont dû fermer "en raison de l'insécurité persistante, principalement parce qu'elles se trouvent dans des zones contrôlées par des groupes armés". Près de 300 autres "ne peuvent pas fonctionner car elles sont utilisées comme abris par des personnes déplacées". La majorité de ces enfants "ne peuvent pas du tout aller à l'école", déplore l'UNICEF. "Seule une minorité d'enfants peuvent accéder à des "Espaces amis des enfants" soutenus par l'Unicef ou à des centres d'apprentissage temporaires. En plus des exactions récurrentes de groupes armés, le Nord-Kivu est affecté depuis fin 2021 par la résurgence de la rébellion du M23 ("Mouvement du 23 mars"). Ce mouvement s'est emparé de vastes pans de territoire dans la province, provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Dans son rapport trimestriel sur la RDC, le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, s'est alarmé, lundi, d'une "montée abrupte" de la violence dans l'est de la RDC, avec plus de 700 civils tués par des milices depuis décembre dernier.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), unicef (fonds des nations unies pour l'enfance), conflit, enfants, afrique subsaharienne, éducation