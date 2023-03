https://fr.sputniknews.africa/20230329/commemoration-de-barthelemy-boganda-pere-du-panafricanisme-et-fondateur-de-la-centrafrique-1058352573.html

Commémoration de Barthélémy Boganda, père du panafricanisme et fondateur de la Centrafrique

À l’occasion de la commémoration de la mort tragique de Barthélémy Boganda survenue il y a 64 ans, retour sur les principales idées et réalisations de ce premier prêtre d’Oubangui-Chari et père fondateur de la Centrafrique.Orphelin dès son plus jeune âge, Barthélémy Boganda a réussi à 28 ans, en 1938, à devenir le premier prêtre autochtone d’Oubangui-Chari, colonie française à l’époque, aujourd’hui située en Centrafrique.Il est encouragé par ses supérieurs à se lancer en politique. En 1946, il est élu député à l’Assemblée nationale française. En 1949, Boganda crée son propre parti politique, le Mesan, qui ambitionne de "nourrir, vêtir, guérir, instruire, loger" les Africains.Durant toute sa vie, Barthélémy Boganda affronte des insultes racistes. " Si dans nos missions, on ne m’avait pas exaspéré par des attitudes, des injustices, des injures, dont “sale cochon de nègre” n’est qu’un exemple entre mille, je n’aurais peut-être jamais songé à vivre avec une Française de la métropole pour contrarier mes confrères racistes et ils sont légion". Ainsi commentait-il sa décision de se marier avec une Française après la rupture avec son diocèse en 1949."Tout être humain est une personne"Doté d’une personnalité charismatique, Barthélémy Boganda devient maire de Bangui en 1956 et son parti le Mesan détient la totalité des 50 sièges à pourvoir pour les élections locales de 1957. Il choisit toutefois de ne pas entrer dans le premier gouvernement local issu de ce scrutin.En 1957, il devient président du Grand Conseil de l’Afrique-Équatoriale française (AEF) et en tant que défenseur du panafricanisme, rêve des États-Unis de l’Afrique latine réunissant les pays de l’AEF mais aussi l’Angola et le Congo belge (RDC).Le 1er décembre 1958, la République centrafricaine est proclamée. Elle couvre le territoire de l’ancienne colonie d’Oubangui-Chari. Boganda en devient le Président du gouvernement, à ce titre, il met en place les institutions du pays. Il contribue ainsi personnellement à l'élaboration du drapeau national, de l’hymne.Il énonce la devise du pays "Unité, Dignité, Travail" à laquelle est attaché le principe "Zo kwe zo", soit "tout être humain est une personne" ou "un homme en vaut un autre".Quatre mois plus tard, le 29 mars 1959, après une visite de travail, Barthélémy Boganda meurt dans le crash de l’avion qui devait le ramener à Bangui. En 1960, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a conclu à une dislocation en vol de l’appareil à altitude de croisière. Une foule immense s’est pressée à ses obsèques à Bangui.

