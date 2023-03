https://fr.sputniknews.africa/20230328/un-ex-officier-us-appelle-les-ukrainiens-a-se-soulever-contre-le-pouvoir-en-place-1058342808.html

Un ex-officier US appelle les Ukrainiens à se soulever contre le pouvoir en place

Un ex-officier US appelle les Ukrainiens à se soulever contre le pouvoir en place

Au lieu de rester les bras croisés et d’attendre la mobilisation, les Ukrainiens doivent se révolter contre le pouvoir actuel, a déclaré un ex-officier... 28.03.2023, Sputnik Afrique

S’ils ne veulent pas être mobilisés et mourir durant le conflit qui risque de durer jusqu’à "la mort du dernier Ukrainien", les Ukrainiens doivent s’unir pour résister au régime de Zelensky. Ils devraient suivre l’exemple des colons américains qui se sont révoltés à la fin du XVIIIe siècle pour obtenir leur indépendance du roi d’Angleterre George III, a estimé Scott Ritter, analyste et ancien officier américain du renseignement du Corps des Marines.La mobilisation forcée en UkraineLes pertes importantes que l’armée ukrainienne subit depuis plusieurs mois poussent les gradés à recruter, parfois de force, davantage de soldats sans prêter trop attention à leur âge ou leur état de santé.Commentant la récente décision de Londres d’envoyer à Kiev des munitions à l’uranium appauvri, Vladimir Poutine a aussi constaté l’intention de l'Occident "de faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, non pas en paroles, mais en actes".

