Minsk: le déploiement d'armes nucléaire russes en Biélorussie ne viole pas le droit international

"La coopération militaire entre la Biélorussie et la Russie s'effectue dans le strict respect du droit international. La formation de pilotes biélorusses capables de piloter des avions dotés d'ogives spécifiques, la modernisation de ces avions et le placement d'ogives nucléaires sur le territoire de la Biélorussie sans en transférer le contrôle ou l'accès à la technologie correspondante à Minsk ne sont en rien contraires aux dispositions des articles I et II du TNP", indique un communiqué du ministère.