Les échanges commerciaux Mali-Côte d’Ivoire bondissent en 2022

En 2022 le commerce bilatéral entre la Côte d’Ivoire et le Mali a atteint 913,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 45% par rapport à 2021, selon les... 28.03.2023, Sputnik Afrique

Les échanges commerciaux entre le Mali et la Côte d’Ivoire se sont élevés à 913,4 milliards de francs CFA (1,4 milliard de dollars) en 2022, soit une hausse de 45% par rapport à 2021, a déclaré Abdoulaye Kouyaté, chef de la délégation ivoirienne lors d’une réunion à Bamako, cité le 27 mars par l’Agence de presse malienne (AMAP).Le responsable a qualifié le Mali de l’un des plus gros clients et fournisseurs d’Abidjan.La réunion de travail s’est tenue en prélude de la 4e session de la grande commission mixte ivoiro-malienne, organisée les 22-24 mars derniers, après 19 ans d’hibernation. La session précédente avait eu lieu en 2004.De nouveaux axes stratégiquesAbdoulaye Kouyaté a appelé Abidjan et Bamako à éradiquer toute entrave aux activités des milieux d’affaires nationaux et à faciliter l’accès mutuel aux marchés respectifs.D’après lui, la Côte d’Ivoire et le Mali font face "aux nombreux défis de l’heure que sont l’insécurité à nos frontières, la lutte contre la pauvreté, l’autosuffisance alimentaire".

afrique subsaharienne, mali, côte d'ivoire, commerce