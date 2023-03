https://fr.sputniknews.africa/20230328/larmee-russe-abat-pour-la-premiere-fois-une-bombe-guidee-planante-dune-portee-denviron-150-km-1058338731.html

L’armée russe abat pour la première fois une bombe guidée planante d'une portée d’environ 150 km

Des militaires russes ont réussi à abattre une bombe de petit diamètre lancée depuis le sol (GLSDB) qui est capable de frapper des cibles à une distance de 150...

Dans le bilan actualisé de l’opération militaire spéciale, la Défense russe fait état, pour la première fois depuis le début du conflit, de l’interception d'une GLSDB, soit une bombe de petit diamètre lancée depuis le sol. Cette munition est fabriquée conjointement par Boeing et le groupe Saab.Fin novembre Reuters a annoncé que Boeing avait proposé au Pentagone d’envoyer en Ukraine ces missile combinant une bombe guidée GBU-39 et le moteur de fusée M26, tous deux disponibles en abondance dans les stocks américains.En cours de développement depuis 2019, la GLSDB est relativement peu coûteuse compte tenu du fait que le prix de la GBU-39 est d’environ 40.000 dollars. La GLSDB est guidée par GPS et peut éviter certains brouillages électroniques. Elle est utilisable dans toutes les conditions météorologiques et peut frapper des véhicules blindés ainsi que des cibles d’un mètre de diamètre.

